Baza: в Москве под зданием ресторана нашли останки более 10 человек

В Москве под зданием ресторана нашли останки более 10 человек, об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным журналистов, находку обнаружили строители во время работ на Сетуньском проезде. Сейчас на месте бывшего ресторана «Гранатовый сад» идет демонтаж подземных коммуникаций. На глубине примерно 3,5 метров рабочие нашли 10 черепов, 17 позвонков и 30 ребер, которые принадлежали людям.

Как рассказали сотрудники стройки, останки лежали целым пластом рядом с колодцем, который они демонтировали. При этом ресторан появился на этом месте лишь в 2012 году. Ранее там располагалась промзона и парковка. Кости уже отправили на экспертизу. Отмечается, что давность смерти людей, чьи останки нашли, может составлять 20–30 лет.

Следственный комитет начал проверку по факту найденных костей.

Ранее мы писали о том, что в Адыгее спустя неделю после падения в реку машины обнаружили труп мальчика.