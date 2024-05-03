В Курганской области 38-летний отец убил маленького сына из-за плача

В Курганской области 38-летний мужчина до смерти забил маленького сына, который плакал и тем самым мешал отцу. Подозреваемого арестовали. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Как стало известно, 27 апреля россиянин находился дома вместе с малолетним ребенком. В какой-то момент малыш стал капризничать, и это вывело родителя из себя. Он умышленно нанес несколько ударов по голове сына, после чего он скончался. По данным следствия, избиение произошло с целью убийства.

После случившегося мужчину задержали. Ему предъявлено обвинение за убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии. На данный момент устанавливаются все обстоятельства преступления. Подозреваемый заключен под стражу.

Ранее в Подмосковье школьница обвинила родного дядю в многолетних изнасилованиях. По словам девочки, мужчина в течение шести лет домогался ее и заставлял молчать, угрожая сдать ее детский дом.

Также в Бурятии в убийстве ребенка, найденного в стиральной машине, заподозрили отчима.