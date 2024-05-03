Угрожал сдать в детдом: россиянин годами насиловал малолетнюю племянницу

В Подмосковье 17-летняя школьница обвинила родного дядю в регулярных изнасилованиях. Подросток призналась, что подвергалась домогательствам со стороны близкого человека на протяжении шести лет. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, в 2018 году мать девочки лишили родительских прав, а отец отказался от нее, поэтому опека перешла к бабушке с дедушкой. Вместе с супругами проживал их 30-летний сын – дядя пострадавшей. И практически сразу после переезда к родственникам 11-летняя столкнулась с приставаниями взрослого мужчины.

Первый раз россиян надругался над ребенком в 2018 году, а после акты насилия повторялись каждые 2-3 недели. О происходящем девочка никому не рассказывала, так как дядя ей угрожал. Он заявлял, что, если она перестанет молчать, ее сдадут в детский дом. Кроме того, он обещал устроить племяннице «серьезные проблемы».

Шесть лет школьница слушалась дядю и не афишировала его преступления. Но за полгода до совершеннолетия решилась обратиться в полицию. На данный момент заявления подростка проверяются. Уголовное дело пока не было возбуждено.

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