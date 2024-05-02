Найденный внутри стиральной машинки мальчик был убит сожителем матери

В Бурятии отчиму предъявили обвинение в убийстве и истязании 4-летнего ребенка, найденного в стиральной машинке. По данным следователей, 27 апреля мужчина весь день наносил мальчику удары, после чего малолетний потерял сознание и скончался.

Подробности приводит пресс-служба Следственного комитета по Республике Бурятия.

Установлено, что сожитель матери спрятал тело в барабане машинки - она стояла в пристроенном к дому гараже. Чтобы родственники ничего не заподозрили, он сложил одеяло в кровати так, чтобы оно имитировало формы ребенка. Мужчина говорил, будто мальчик спит.

Мать заметила исчезновение сына только ночью. Она начала поиски, подключились полиция и волонтеры.

Полиграф показал, что сожителю матери может быть известно местонахождение несовершеннолетнего. В итоге тело нашли в ходе дополнительного осмотра дома и построек, специалисты прибегли к различной криминалистической технике.

Помимо убийства, мужчине вменяют истязания несовершеннолетнего: он систематически избивал ребенка. Злоумышленник задержан, решается вопрос о заключении под стражу.

Ранее мы писали, что мальчик в Улан-Удэ вышел из дома и пропал. Поиски шли целые сутки.