В Кудрово 8-летней девочке сломали руку на первой тренировке по дзюдо. Об этом сообщает портал 78.ru.

4 октября 2023 года школьница посетила пробное занятие по дзюдо. Во время тренировки соперник заломил руку девочки так, что она упала и повредила правую конечность. Врачи диагностировали у потерпевшей перелом плечевой кости и наложили ей гипс.

По словам родителей девочки, в секции даже не поинтересовались ее состоянием. При этом представители школы уверяют в обратном: они звонят, но трубку никто не берет.

«При первом же занятии ребенок пошел, и ему отбили все желание заниматься каким-либо спортом», — сообщил отец потерпевшей.

На данный момент родители девочки написали заявление в прокуратуру.

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