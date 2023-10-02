В Новосибирске девятилетняя девочка сломала позвоночник, упав со стула. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

25 сентября 2023 года девочка после уроков отправилась в школьную столовую. Потерпевшей не хватило места в помещении, поэтому учительница принесла ей отдельный стул, ставший роковым. Под весом школьницы он треснул, и девочка упала на спину.

Сперва пострадавшая не почувствовала боли. Но, вернувшись домой, она не смогла встать с кровати. Родители девочки забеспокоились и отвезли ее в травмпункт, где у нее были диагностированы переломы грудного и спинного позвонков.

По информации источника, восстановление школьницы будет долгим, реабилитация займет 2-3 года. Девочке можно ходить только в корсете.

Родители потерпевшей винят во всем учительницу. По их мнению, педагог должна была проверить стул перед тем, как отдать его ученице.

На данный момент следователи проводят проверку.

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