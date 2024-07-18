В Крыму погиб запутавшийся в проводах годовалый ребенок

На турбазе в Сакском районе Крыма погиб годовалый ребенок, который запутался в проводах вентилятора. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю.

Уточняется, что накануне мальчик остался без присмотра родителей в помещении на территории турбазы в селе Витино. Из-за отсутствия контроля со стороны взрослых ребенок запутался в проводе напольного электрического вентилятора, вследствие чего задохнулся.

Органами СК по факту произошедшего возбуждено уголовное дело (ч.1 ст.109 УК РФ). К настоящему времени проведены все необходимые первоначальные следственные действия, назначен ряд экспертиз.

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