Подросток утопил 14-летнюю девочку, скрывая изнасилование

В Пермском крае поймали подростка, который изнасиловал 14-летнюю девочку и утопил в водоеме. Все случилось 15 июля, когда она не вернулась домой, и бабушка забила тревогу. Об этом сообщает Kp.ru.

Жительница деревни Демина в Кудымкаре обратилась к полицейским и заявила, что ее внучка уехала кататься на велосипеде и пропала. 16 июля ее тело нашли недалеко от дороги в водоеме карьера.

Правоохранители и следователи задержали подростка, который изнасиловал девочку и утопил ее. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Отмечается, что юноше 16 лет.

«Жителю Кудымкара предъявлено обвинение по статье "убийство, совершенное с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера"», – говорится в сообщении.

В пресс-службе следственного управления СКР по Пермскому краю рассказали, что занимаются установкой и допросом свидетелей. А само дело находится на особом контроле руководителя регионального следственного управления.

Ранее мы писали о том, что высокопоставленный прокурор задержан за изнасилование подчиненной. Жертва убеждена, что мужчина подмешал ей сильнодействующее вещество в напиток.