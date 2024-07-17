Заплатили больше 3 тысяч: джакузи засосало туристов из-за перебоев с электроэнергией

В доме отдыха под Киевом джакузи засосало несколько человек. Посетители получили травмы.

Подробности приводит сайт mk.ru.

По словам администратора, ЧП случилось из-за перебоев с электроэнергией. В момент пребывания отдыхающих работали альтернативные источники энергии – потому насосы гидромассажа стали засасывать воду.

В результате посетители прилипли к гидромассажным отверстиям. У них возникли огромные гематомы.

Известно, что отдых в джакузи стоил 1300-1700 гривен (2798-3659 рублей).

В начале мая сообщалось, что 46-летняя женщина утонула в бассейне сауны в Подмосковье. Ее вытащили из бассейна мертвой – следов насильственной смерти не обнаружено.