В Крыму 72-летняя пенсионерка угнала велосипед, оставленный у магазина. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на волне.

Владелица велосипеда решила оставила его у магазина, однако спустя какое-то время у транспортного средства нашлась новая хозяйка. Его угнала 72-летняя пенсионерка, проходившая мимо. Ее удалось поймать по горячим следам.

Полицейским бабушка сначала рассказывала, что велосипед ей подарили. Однако у правоохранителей были записи с камер видеонаблюдения, на которые попала пожилая угонщица.

Сейчас пенсионерка находится под подпиской о невыезде.

