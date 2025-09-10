Полиция задержала мужчину прямо перед свадьбой за украденные накануне деньги

В Тюмени полиция задержала жениха перед бракосочетанием. Мужчину скрутили прямо около здания ЗАГСа, сообщает пресс-служба МВД РФ.

По информации ведомства, 32-летний мужчина накануне собственной свадьбы решил пойти на преступление. Подозреваемый зашел в офисное помещение и украл у одного из сотрудников из кошелька 131 тысячу рублей. Он скрылся с награбленным, но его злодеяние попало на камеры видеонаблюдения.

Жертва ограбления обратился в отдел полиции № 5 УМВД России по городу Тюмени.

Позже правоохранители задержали несостоявшегося мужа на парковке ЗАГСа. Он признался в краже денег и рассказал, что потратил всю сумму на свадебные мероприятия. В частности, он оплатил продукты и алкоголь в баре, а также купил одежду.

Сейчас мужчина находится под стражей с подпиской о невыезде. В отношении него возбудили уголовное дело. Как на произошедшее отреагировала невеста задержанного, пока неизвестно.

