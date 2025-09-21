«Я плакала»: певица Mia Boyka лишилась 7 млн рублей в Стамбуле

Певицу Mia Boyka обокрали в Стамбуле. Артистка лишилась драгоценностей на сумму более семи млн рублей.

Миа рассказала mk.ru, что прилетела в Стамбул транзитом на несколько дней. Исполнительница заселилась в отель и оставила в сумке мешочек с драгоценностями, в котором лежали бриллиантовый крест, серьги с бриллиантами в четыре карата и кольца дорогого бренда.

Знаменитость отлучалась из отеля и оставляла драгоценности в номере, чтобы дать возможность от них отдохнуть.

Певица не сразу поняла, что кто-то украл ее украшения. Она осознала это только, когда оказалась на новом месте — заглянула в сумку, а мешочка с драгоценностями в ней не было. Бойка очень расстроилась, ведь крест ей подарил очень близкий человек.

«Конечно, в первый день я плакала и ни один раз. Все-таки украшения дорогие, — делится эмоциями звезда. — К тому же, это были мои любимые серьги. Очень жалко: драгоценности в общей сложности стоят больше семи миллионов рублей. Сейчас стала относиться к этому вопросу философски».

Артистка теперь считает, что взамен ей придут «караты побольше». Вдобавок ко всему, Мия убедилась, что Москва — «самый безопасный город на планете».

Недавно Алла Пугачева положительно высказалась о творчестве Бойки. Мия согласилась с комментариями Примадонны.