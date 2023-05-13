В Екатеринбурге бомж пытался совершить насильственные действия со школьницей средь бела дня

В Екатеринбурге бездомный мужчина попытался изнасиловать школьницу средь бела дня. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным, инцидент произошел в районе 10:30 утра на улице Рощинской в Чкаловском районе Екатеринбурга.

Школьница шла домой после занятий в художественной школы. Вскоре девочка увидела, что за ней идет неизвестный человек.

«Он повалил девочку на землю, снял с нее шапку и засунул ребенку в рот, после чего попытался стянуть брюки», — рассказал источник.

Отмечается, что сделать задуманное мужчине не получилось. Ребенку удалось закричать, и люди прибежали на помощь.

Прибывшие на место происшествия полицейские забрали мужчину. Позже поступила информация, что он находится в федеральном розыске.

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