В Екатеринбурге бомж пытался совершить насильственные действия со школьницей средь бела дня
В Екатеринбурге бомж пытался изнасиловать ребенка средь бела дня.
В Екатеринбурге бездомный мужчина попытался изнасиловать школьницу средь бела дня. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным, инцидент произошел в районе 10:30 утра на улице Рощинской в Чкаловском районе Екатеринбурга.
Школьница шла домой после занятий в художественной школы. Вскоре девочка увидела, что за ней идет неизвестный человек.
«Он повалил девочку на землю, снял с нее шапку и засунул ребенку в рот, после чего попытался стянуть брюки», — рассказал источник.
Отмечается, что сделать задуманное мужчине не получилось. Ребенку удалось закричать, и люди прибежали на помощь.
Прибывшие на место происшествия полицейские забрали мужчину. Позже поступила информация, что он находится в федеральном розыске.
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