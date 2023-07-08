В Петербурге бомж-рецидивист ограбил и похитил 13-летнюю девочку

В Василеостровском районе Санкт-Петербурга задержан ранее судимый местный житель. Его подозревают в грабеже и незаконном лишении свободы несовершеннолетней девочки.

Об этом сообщает «78.ru» в своем Telegram-канале.

Мать 13-летней школьницы обратилась в правоохранительные органы с заявлением, что в подвале дома по улице Кораблестроителей неизвестный удерживает ее дочь.

Сотрудники полиции задержали 37-летнего, ранее семь раз судимого, мужчину без определенного места жительства.

Известно, что подозреваемый ограбил девочку и насильно удерживал ее в подвале дома.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям 161 УК РФ «Грабеж» и 127 УК РФ «Незаконное лишение свободы».

Ранее мы писали, что в Екатеринбурге бездомный мужчина попытался изнасиловать школьницу днем, когда она шла домой после занятий в художественной школе. Мужчина шел за ней, а после повалил на землю, засунул ей шапку в рот и пытался снять штаны.