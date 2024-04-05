В «Крокусе» проводили противопожарные тренировки 5 раз за месяц. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В распоряжение источника попали кадры с тренировок персонала, которые проводились за несколько часов до теракта. Персонал отрабатывал несколько сценариев ликвидации возгорания с участием всех служб. Отмечается, что тренировка была снята за 10 часов до нападения на «Крокус».

За последний месяц в заведении прошло 5 учебно-пожарных тренировок. Примечательно, что учения были приближены к реальности. Они помогли проверить правильность действия всех сотрудников: от охранников до руководителей. Как сообщает источник, у каждого участника тренировок была своя роль с обозначенными обязанностями.

Ранее Эмин Агаларов заявил, что обвинять владельцев «Крокуса» в теракте нечестно. По словам певца, критики не разбираются в ситуации и проектировке здания. Подробности смотрите в этой новости.

Также сообщалось о том, что спасшего более 100 человек в теракте в «Крокус Сити Холле» подростка наградили в Госдуме.