«Обвинять нас как минимум нечестно»: Эмин Агаларов ответил на домыслы о теракте в «Крокус Сити Холле»

Певец и сын владельца «Крокус Сити Холла» Эмин Агаларов впервые подробно высказался о теракте, случившемся в концертном зале 22 марта. В интервью на YouTube-канале Forbes предприниматель попытался разъяснить некоторые моменты и ответить на самые распространенные вопросы, связанные с трагедией.

По мнению Эмина Агаларова, обвинения в адрес владельцев «Крокус Сити Холла» в связи с терактом беспочвенны без подробного расследования.

«Я сторонник того, что надо сначала разобраться, потом комментировать. Надеюсь, что Следственный комитет сможет досконально и правильно разобраться в этой ситуации, пролить всю правду на случившееся. Потому что обвинять нас и делать виноватыми без расследования как минимум нечестно», — заявил певец.

Как утверждает артист, люди, критикующие владельцев концертного зала и проектировку здания, не разбираются в ситуации.

«Кто-то писал, что было трудно найти выход. <…> Кто-то пишет, что здание неправильно построено, плохо спроектировано… Это первая реакция людей, которые не разбираются, и у них в принципе нет информации, чтобы разбираться. Спустя шесть часов после поджога „Крокус“ простоял, там провалилась только крыша. Он до сих пор стоит. Об этом никто не пишет», — отметил Эмин Агаларов.

Напомним, 22 марта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске перед концертом рок-группы «Пикник» произошел теракт. Злоумышленники с оружием ворвались в здание и открыли стрельбу. В концертном зале прогремело несколько взрывов, начался пожар. По последним данным, общее число пострадавших составляет более 500 человек.

Ранее сообщалось о том, что Эмин Агаларов раскрыл подробности поджога террористами «Крокус Сити Холла».