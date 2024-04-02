Спасшего более 100 человек в теракте в «Крокус Сити Холле» подростка наградили в Госдуме

15-летнего подростка, спасшего более 100 человек во время теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта, наградили в Государственной думе. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Депутат Михаил Старшинов заявил, что ученику восьмого класса оплатят высшее образование в любом вузе России.

«Если вы, я надеюсь, будете продолжать образование в России, <…> мы готовы оплатить любое ваше образование в любом вузе Российской Федерации. Еще раз спасибо вам огромное за то, что вы сделали», — обратился к школьнику депутат Госдумы.

Подросток признался, что увлекается футболом и потратил бы грант на обучение в спортивной академии.

«Я бы хотел поступить в какую-нибудь спортивную академию, потому что я играю в футбол семь лет, хотел бы играть в футбол профессионально, в какой-нибудь академии», — поделился школьник.

Отец молодого человека выразил благодарность за вознаграждение.

«Конечно, мы не думали, что мы сегодня получим такое вознаграждение от правительства Российской Федерации. Очень благодарен», — высказался мужчина.

Напомним, 29 марта глава Духовного управления мусульман муфтий Равиль Гайнутдин наградил спасшего более 100 человек в «Крокус Сити Холле» подростка медалью «За заслуги».

Ранее мы писали о том, что певец Владимир Пресняков заявил, что почувствовал силу единения людей после теракта в «Крокус Сити Холле».