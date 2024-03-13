В Красноярском крае мужчина откусил ухо новому парню бывшей невесты

Житель города Назарово в Красноярском крае пойдет под суд за то, что откусил ухо новому бойфренду бывшей девушки. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Красноярскому краю.

По данным ведомства, весной 2022 года 31-летний обвиняемый решил навестить свою бывшую девушку, которая в тот момент выпивала дома с новым парнем из Ачинска. Они начали распивать алкоголь втроем.

Вскоре между мужчинами случился конфликт на почве ревности. Оппоненты вышли на улицу и вступили в драку. Во время разбирательств 31-летний назаровец накинулся на 37-летнего жителя Ачинска и откусил ему ухо.

В итоге против 31-летнего фигуранта возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Теперь россиянина ждет суд.

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