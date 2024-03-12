В Сочи проверят семью, в которой двое детей умерли вскоре после рождения

Прокуратура в Сочи проверит семью, в которой второй ребенок умер спустя несколько дней после рождения. Первая трагедия произошла летом 2019 года, а очередная – 10 марта.

Подробности приводит сайт Kp.ru.

Женщина родила сына 8 марта, схватки наступили раньше срока – в 33-34 недели. Малыш появился на свет дома. После рождения отец вызвал скорую – медики оказали матери помощь и настаивали на госпитализации младенца – он был недоношенным. Семья отказалась от госпитализации.

10 марта ребенка нашли без признаков жизни. Прибывшие врачи лишь констатировали смерть.

Представители надзорного ведомства назначили судебно-медицинские экспертизы, они помогут установить причину смерти новорожденного. Будет дана оценка исполнения соответствующими органами требований законодательства и действиям родителям. Издание отмечает, что в семье росли двое детей 16 и 8 лет. Младший ребенок – инвалид.

Семья не состоит на учете и не привлекалась к ответственности. Правоохранители сравнят оба случая смерти детей и примут решение.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке мать зарезала сына во сне.