Россиянин воткнул нож в грудь 16-летнего подростка и поплатился

В Балакове Саратовской области пьяный мужчина попытался зарезать 16-летнего юношу. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По информации ведомства, 26 ноября минувшего года фигурант, находясь в нетрезвом состоянии, вступил в конфликт с незнакомым подростком рядом с заведением. Россиянин вытащил нож и вонзил в грудь несовершеннолетнего. Неадекват попытался нанести еще несколько ударов, однако потерпевшему удалось увернуться и убежать. Врачи смогли сохранить жизнь раненому.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье о покушении. Нападавшего заключили под стражу.

Ранее стало известно, что в Подмосковье мужчина жестоко избил женщину-таксистку из-за того, что она не уступила ему дорогу.

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