В Красноярском крае многодетная мать выбросила новорожденную дочь в уличный туалет. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

33-летняя женщина скрывала от родственников беременность. За 8 месяцев она ни разу не посетила врача. Когда ребенок родился раньше срока, то местная жительница решила от него избавиться, выбросив в выгребную яму туалета.

Семья женщины заметила, что у нее слишком много крови. Она решила объяснить ситуацию, сославшись на менструацию. Однако ее словам никто не поверил. Когда местную жительницу доставили в больницу, то врачи сразу поняли, что она родила.

По словам пациентки, в ее семье трое детей. Четвертый ребенок был нежеланным, но аборт женщина не захотела делать. Недоношенную девочку нашли уже мертвой. Известно, что на многодетную мать завели уголовное дело. Ей грозит до пяти лет тюрьмы.

Ранее мы писали том, что многодетную мать подозревают в убийстве дочери на реке в Ярославле. Подробности смотрите в этой статье.

Также сообщалось, что в Свердловской области мальчика, обвинившего мать в истязаниях, вернули в семью.