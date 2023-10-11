В Свердловской области мальчика, обвинившего мать в истязаниях, вернули в семью

В Свердловской области ребенка, который обвинил мать в издевательствах, вернули назад в семью. При этом разбирательства все еще продолжаются. Подробности узнало издание E1.ru.

По данным источника, сейчас 10-летний мальчик вновь находится с родительницей. После того, как школьника поместили в реабилитационный центр, женщина обратилась с просьбой отдать ей сына. Она заверяла, что все обвинения против нее – ложь, и на самом деле все подстроила бабушка.

Напомним, что сейчас следователи проверяют россиянку по статье «Причинение физических или психических страданий с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего». Расследование началось после того, как ребенок сам рассказал о том, что мать на протяжении долгого времени истязала его. Он утверждал, что она заставляла его держать во рту грязные носки и бить себя ремнем.

То же подтвердила и бабушка мальчика. Она также сообщила, что ее внук по-прежнему не отказывается от своих слов.

Ранее старшая дочь в семье из Томской области, в которой малышка впала в кому, рассказала о том, как опекуны издевались над детьми. По ее словам, супруги били их и говорили, что таким образом изгоняют демонов.