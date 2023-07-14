Второй ребенок убежал: многодетную мать подозревают в убийстве дочери на реке в Ярославле

Очевидцы рассказали о том, что происходило на реке Которосль в тот момент, когда там была многодетная мать, подозреваемая в убийстве младенца. Напомним, что в Ярославле нашли тело 10-месячной девочки в речке. По предварительным данным, она была утоплена.

Как пишет издание 76.ru, родительница была у Толбухинского моста в центре города, но не только с дочерью, а еще и семилетним сыном. Очевидцы рассказали, что в какой-то момент женщина пропала с малышкой на руках, а старший ребенок бегал по берегу. Он обратился к сотрудникам шиномонтажа, который располагался под мостом. Они уже вызвали полицию.

«Нашли отца ребят, а мать задержали на берегу», — рассказал собеседник.

Отмечается, что в тот день работали водолазы. Они нашли тело девочки, а 35-летнюю мать задержали полицейские. У женщины есть еще двое детей – трехлетний и семилетний. Они находятся с отцом.

Многие до сих пор задаются вопросом, действительно ли женщина смогла убить ребенка. СМИ пишут, что ей якобы показалось, что детей хотят убить, и она решила сделать это сама. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии).

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