В Красноярском крае четверо детей приняли ядовитое растение за бамбук и попали в больницу

В Красноярском крае четверо детей попробовали комнатное растение и попали в больницу. Об этом сообщает портал Фонтанка со ссылкой на краевое управление МВД.

По данным источника, два брата 9 и 10 лет вышли на прогулку с более старшими товарищами. Во время встречи ребята нашли выброшенные обрезки от комнатного растения диффенбахии, чей сок ядовит. Школьники попробовали их, перепутав с обрезками бамбука. После этого состояние детей резко ухудшилось, поэтому они были госпитализированы в местную больницу.

Сообщается, что пострадавшие, как и их родители, на учетах не состоят.

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