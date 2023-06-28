В Астраханской области трехлетний мальчик ночью сбежал от дедушки и пошел гулять по трассе. Об этом сообщает портал Фонтанка со ссылкой на областное ГУ МВД.

По данным СМИ, 27 июня очевидцы обратились в полицию и сообщили о ребенке, находящемся на проезжей части в ночное время. Узнав об этом, сотрудники ГИБДД отправились на место и обнаружили там малыша. Через некоторое время в службу экстренной помощи позвонил мужчина и заявил о пропаже внука.

Оказалось, что пенсионер вез мальчика к родителям, но внезапно машина заглохла. Пока он чинил авто, ребенок открыл дверь и отправился гулять по дороге.

Сообщается, что малыш воспитывается в благополучной семье.

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