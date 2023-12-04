В Красноярском крае автобус с 15-ю пассажирами сдуло ветром в кювет

В Красноярском крае из-за непогоды пассажирский автобус с 15-ю людьми на борту слетел в кювет. Транспортное средство просто сдуло с дороги сильным боковым ветром. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД России по региону.

По информации источника, машина двигалась по участку автодороги Шарыпово — Назарово. Около 9:30 по московскому времени подул ураганный ветер, из-за которого 57-летний водитель не смог справиться с управлением. В итоге автобус съехал с трассы и завалился на правый бок.

После ДТП никто из 15-ти пассажиров за медицинской помощью не обращался.

Ранее в Подмосковье на Новорижском шоссе сразу 20 машин устроили массовое ДТП. По предварительным данным, авария произошла из-за скользкой дороги и снегопада. Пострадавших нет.

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