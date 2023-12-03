В Подмосковье на Новорижском шоссе сразу 20 машин устроили массовое ДТП

Сильный снегопад и гололедица стали причиной многочисленных ДТП в Московском регионе. На Новорижском шоссе столкнулись сразу 17 автомобилей, парализовав движение в сторону столицы.

По данным Telegram-канала Baza, массовая авария произошла в районе Истры. Сначала столкнулись несколько автомобилей, но из-за плохой видимости водители не сразу заметили произошедшее и в результате «набились в кучу-малу».

В настоящее время движение в сторону Москвы перекрыто. На месте ДТП работают сотрудники полиции и экстренные службы.

Как сообщили ТАСС в ГУ МВД по Московской области, количество столкнувшихся автомобилей в Истринском районе увеличилось до 20. Пострадавших в результате ДТП нет.

«Предварительно, причиной стала скользкая дорога и снегопад», - сказал собеседник агентства.

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