В Амурской области крыса укусила годовалого ребенка в исправительной колонии

В Амурской области крыса укусила за лицо годовалого ребенка в исправительной колонии. Об этом сообщает издание Kp.ru.

По информации источника, женщина и ее ребенок переночевали в ИК ради встречи с отцом. Однако время, проведенное там, омрачилось неприятным инцидентом. Ночью крыса укусила младенца за лицо. Из-за этого ему пришлось пережить курс прививок от бешенства.

Проверки показали, что в колонии много живности, включая крыс. Начальника исправительного учреждения привлекли к административной ответственности. Суд взыскал с колонии 50 тысяч рублей за произошедшую ситуацию.

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