В Красноярске женщина нашла сына и бывшего мужа зарезанными в квартире

В Красноярске женщина нашла тела сына и бывшего супруга в квартире. Мужчин зарезали. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации издания, местная жительница обратилась в полицию 10 декабря. Она рассказала, что обнаружила трупы родных в апартаментах на улице Воронова. Там с ножевыми ранениями лежали ее 31-летний сын и 56-летний экс-избранник. Примечательно, что бывший муж россиянки ранее был судим.

В ходе расследования правоохранителям удалось выяснить, что за два дня до того, как было сообщено об убийстве, из квартиры выходил неизвестный. Другие обстоятельства произошедшего все еще выясняются.

Ранее на Сахалине прекратили поиски пропавшего 26-летнего мужчины. Его тело нашли в реке под мостом с признаками насильственной смерти. По версии следствия, расправиться с россиянином мог его приятель, который приходил к нему и его сожительнице на застолье.

Также в Петербурге подросток ушел из дома и умер при загадочных обстоятельствах. Его нашли в 10-ти минутах ходьбы от того места, где его видели в последний раз.