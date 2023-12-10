Не ответил на телефонный звонок и не пришел домой: пропавшего 13-летнего школьника нашли мертвым

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства гибели 13-летнего мальчика в Санкт-Петербурге. Бездыханное тело несовершеннолетнего нашли в 10 минутах от дома, передает Фонтанка.

Труп школьника обнаружили накануне, 9 декабря, на улице Корнея Чуковского в Красногвардейском районе. Случайный прохожий увидел труп несовершеннолетнего и сообщил о страшной находке полиции. В это же время правоохранителям позвонила мама мальчика. Она заявила, что сын пропал, и попросила отыскать его.

В итоге полицейские прибыли на место гибели несовершеннолетнего и установили, что семиклассник проживал неподалеку от него. Позже они сообщили матери, что ее ребенок мертв. После беседы с петербурженкой стало известно, что ее сын не отвечал на телефонные звонки и не возвращался домой. Что стало причиной такого поведения мальчика, пока неизвестно.

Ранее в Краснодарском крае пропала девятиклассница, которая думала о суициде. Родители девочки обратились за помощью в правоохранительные органы.