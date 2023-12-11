Пропавшего на Сахалине 26-летнего мужчину убили и сбросили с моста в реку

В Южно-Сахалинске завершены поиски пропавшего 26-летнего местного жителя. Его тело нашли в реке с признаками насильственной смерти. Предполагаемый убийца уже задержан. Об этом сообщает mk.ru.

Как стало известно, труп обнаружили через несколько дней после исчезновения мужчины. Он находился под мостом через реку Рыбная в Долинском районе. По версии следствия, россиянина убили, а после сбросили в воду. Подозреваемым в уголовном деле проходил 33-летний сахалинец, который был в гостях у погибшего и его сожительницы. Предположительно, они могли собраться вместе для распития алкогольных напитков, однако в ходе застолья произошел конфликт, который и закончился убийством.

Разозленный гость мог схватить острый колюще-режущий предмет и нанести им несколько ударов по жертве. После этого, по предположению следствия, он обратился за помощью к родственнице и ее знакомому, чтобы они помогли ему избавиться от тела. Вместе они решили сбросить труп в реку.

На данный момент подозреваемый заключен под стражу. Выяснение всех обстоятельств смерти россиянина продолжается.

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