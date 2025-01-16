В Красноярске школьник разбился насмерть, взбираясь по канату на тренировке

В Красноярске 11-летний мальчик разбился на смерть, взбираясь по канату на тренировке по спортивному туризму. Школьник во время занятия отстегнул страховку. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным источника, ребенок занимался в секции около двух лет. На одной из тренировок ему нужно было взобраться по канату. При этом для безопасности использовался страховочный трос. Но примерно на высоте шести метров школьник случайно его отстегнул, после чего упал прямо на паркет.

Отмечается, что ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью, и умер на месте.

После случившегося в учреждении начали проверку соблюдения требований безопасности при проведении занятий. Возбуждено уголовное дело по статье за халатность.

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