Упал на землю в сильном приступе боли: 16-летний голкипер отбил пенальти и умер

Несовершеннолетний вратарь умер после матча по футболу в Бразилии. Юноша отбил пенальти грудью и получил тяжелую травму. Медики 11-часов везли юношу в больницу, передает 20minutos.

Во время матча 16-летнему голкиперу пришлось отбивать пенальти. Он сделал это грудью — удар пришелся в область между грудиной и диафрагмой. В сильно приступе боли подросток упал на землю, на место вызвали скорую помощь.

Медики забрали спортсмена с собой, но спасти его все равно не удалось. После 11-часовой поездки до больницы он скончался. По данным СМИ, у юноши не было никаких проблем с сердцем. Брат умершего оставил в соцсетях трогательное послание из-за случившегося.

Ранее от неизвестной болезни умер 18-летний студент, который никогда не жаловался на здоровье. Он съел чебурек и почувствовал недомогание.