В Красноярске пытались зарезать организатора тренингов Ирины Хакамады

Организатора тренингов Ирины Хакамады пытались зарезать в Красноярске. На звездного менеджера Константина Новитского напали 16 октября на проспекте Мира.

Новитского ранил ножом в шею 25-летний парень. Пострадавшего госпитализировали, на данный момент его жизни ничего не угрожает.

Подозреваемого задержали. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство», пишет Life.ru со ссылкой на Телеграм-канал SHOT.

Выясняются мотивы преступления.

Напомним, Ирина Хакамада впервые за долгое время сняла себя на камеру без очков. Лайф-коуч стала все чаще публиковать «честные» фотографии, показывая подписчикам в соцсетях свое настоящее лицо без фильтров и тонны макияжа.

Ранее житель Екатеринбурга взял в заложники племянницу и пригрозил убить ее ножом. Все произошло в квартире на Машиностроителей. Женщина живет там с мужем и маленькой дочкой. Ее брат приехал в гости и остался ночевать. Сначала никто не заметил ничего подозрительного в его поведении, но к вечеру мужчина стал нервничать и повторял, что его преследуют и хотят убить.