«Может обидеть каждый»: Хакамада показала себя в уязвимом положении

Ирина Хакамада впервые за долгое время сняла себя на камеру без очков. Лайф-коуч стала все чаще публиковать «честные» фотографии, показывая подписчикам в соцсетях свое настоящее лицо без фильтров и тонны макияжа.

Недавно бывший политик выставила в микроблог редкий снимок, на котором она без очков.

«Хакамада каждый может обидеть», – прокомментировала блогер.

Напомним, Ирина Муцуовна не раз заявляла, что кожа портится из-за неправильного ухода, частого использования декоративной косметики, дефицита витаминов, а также регулярного недосыпа и лишнего веса. Поэтому лайф-коуч питается по особой системе, отдает предпочтение регулярным физическим нагрузкам, много ходит и плавает.

Эталоном для Хакамады является балерина Галина Уланова. Блогер постоянно совершенствует себя, а недавно она даже перестала ужинать. Бывший политик теперь ест всего один раз в день, но не рекомендует своим поклонникам делать то же самое, поскольку такую систему питания она подбирала под себя несколько лет.

Ранее мы писали, как живет уехавшая за границу Алла Пугачева. Как оказалось, Примадонна страдает в чужой стране и очень скучает по родине.