Тигр загрыз и утащил в лес собаку, которая охраняла российскую границу

Амурский тигр напал на служебную собаку, охранявшую российско-китайскую границу. Инцидент произошел в селе Казакевичево Хабаровского края.

Преступление краснокнижного зверя попало на видео, которое опубликовал Telegram-канал Amur Mash. На кадрах видно, как пес-охранник, почуяв приближение хищного зверя, вышел из будки и залаял, чтобы прогнать незваного гостя. В этот момент тигр заметил собаку и направился в ее сторону.

Хищная кошка в три прыжка добралась до служебного пса и схватила его за холку, после чего утащила свою добычу в лес. Все произошло в темное время суток, поэтому пограничники не смогли своевременно прийти на помощь.

Амурские тигры проживают в охраняемой зоне на юго-востоке России. Популяция этих хищных кошек небольшая, поэтому они занесены в Красную книгу Международного союза охраны природы и в Красную книгу России.

Ранее мы писали, что в Индии мужчину убил тигр. Кроме него хищник ранил еще двоих человек. Инцидент произошел, когда 55-летнему Чунилале Патлу приспичило по нужде, и он отправила в туалет, расположенный неподалеку. В этот момент на него напал тигр. Хищник съел его, после чего устроил засаду в поле и ранил еще двоих жителей, но им удалось выжить. Пострадавших с рваными авмами отправили в окружную больницу.