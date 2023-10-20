В Красноярске медведь забрел на кладбище и распугал посетителей

Жители Красноярска, пришедшие на Бадалыкское кладбище, были удивлены необычным посетителем. На территорию погоста забрел медведь, сейчас его ищут сотрудники патрульно-постовой службы полиции и специалисты Госохотнадзора.

По данным Telegram-канала «Новости Сибири», очевидцы сообщили, что косолапый скорее всего является подростком. Это значит, что рядом может находиться и его мать. Граждан призвали соблюдать осторожность при посещении могил родственников. Церемонии захоронения в администрации города решили не отменять.

Сотрудники Охотнадзора изучат следы животного, чтобы понять, как он попал на кладбище.

Ранее мы писали, что в Забайкальском крае без вести пропала женщина, которая отправилась за кедровыми орехами вместе с группой сборщиков. В лесу нашли ее корзину, а также следы медведицы и медвежат.

Также сообщалось, что в Башкирии 56-летнюю женщину госпитализировали в тяжелом состоянии после нападения медведя. Дикий зверь забрел в поселок Петровское, расположенный в Ишимбайском районе.