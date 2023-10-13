В Башкирии медведь напал на женщину и тяжело ранил ее

В Башкирии 56-летнюю женщину госпитализировали в тяжелом состоянии после нападения медведя. Дикий зверь забрел в поселок Петровское, расположенный в Ишимбайском районе.

Отмечается, что ранее случаев появления медведей в этой местности зафиксировано не было.

По данным Telegram-канала Mash Batash, пострадавшая женщина работает санитаркой в больнице. Она шла на работу, когда на нее напал дикий зверь.

Очевидцы отпугнули медведя криками, поэтому женщине удалось убежать. На месте происшествия также видели троих медвежат. Вероятно, они и стали причиной агрессии зверя.

Пострадавшую экстренно госпитализировали. Медики диагностировали у нее глубокие раны на левой руке и гематому на голове. Сейчас женщина находится в тяжелом состоянии.

Ранее мы писали, что амурский тигр напал на служебную собаку, охранявшую российско-китайскую границу в селе Казакевичево Хабаровского края. Дикая кошка придушила свою жертву и утащила в лес. Пограничники не успели помочь псу.