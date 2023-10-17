В Забайкалье сборщица орехов пропала без вести после нападения медведя

В Забайкальском крае без вести пропала женщина, которая отправилась за кедровыми орехами вместе с группой сборщиков. В лесу нашли ее корзину, а также следы медведицы и медвежат.

По данным Telegram-канала Babr Mash, пропавшая женщина собирала орехи вместе с мужем. Они разделились, но все время перекрикивались друг с другом. В какой-то момент мужчина перестал слышать супругу, но не придал этому значения. Позже он вернулся в лагерь в надежде, что жена уже давно там.

Прождав еще некоторое время, группа сборщиков отправилась на поиски женщины, но найти ее не удалось. В лесу лежала ее корзина, а рядом обнаружили свежие медвежьи следы.

К поискам подключились полицейские. Уже ночью выяснилось, что медведица также атаковала вторую группу сборщиков орехов, но люди смогли ее отогнать. Поиски пропавшей женщины продолжаются.

Ранее мы писали, что в Башкирии 56-летнюю женщину госпитализировали в тяжелом состоянии после нападения медведя. Дикий зверь забрел в поселок Петровское, расположенный в Ишимбайском районе. Ранее случаев появления медведей в этой местности зафиксировано не было. Очевидцы отпугнули медведя криками, поэтому женщине удалось убежать. На месте происшествия также видели троих медвежат.