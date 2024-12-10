В Красноярске две девушки разбились, катаясь на привязанных к машине тюбингах

В Красноярске две девушки разбились во время катания на тюбингах, связанных к автомобилю. Одна из них погибла на месте. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

По данным источника, девушки устроили гонки прямо на дороге. Они привязали «ватрушки» к машине, однако в какой-то момент их тюбинги вылетели на встречную полосу. Они врезались в проезжающее авто и получили серьезные травмы.

Одна из пострадавших скончалась сразу. А вторую, со слов очевидцев, доставили в тяжелом состоянии в больницу. Она находится в реанимации. Другие подробности произошедшего пока не раскрываются.

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