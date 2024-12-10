Россиянин погиб, украшая дома ель к Новому году

Житель Санкт-Петербурга умер, получив смертельную травму во время украшения новогодней елки у себя дома. Об этом пишет Фонтанка.

По информации источника, накануне 51-летний мужчина наряжал дерево, упал и ударился головой об батарею центрального отопления. Его жена вызвала скорую помощь, россиянина доставили в Александровскую больницу с улицы Коллонтай. У 51-летнего жителя Северной столицы диагностировали травмы головы.

Медики не смогли спасти петербуржца, он скончался через 50 минут после того, как его привезла скорая.

Ранее мы писали, что в Смоленске мужчина отрезал мизинец 10-летнему сыну и запер его в горящей квартире.

Также сообщалось, что в Новой Москве дворник прокатился со снежной горки и умер.