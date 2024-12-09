Дворник умер, скатившись со снежной горки: что говорят очевидцы

В Новой Москве дворник прокатился со снежной горки и умер. Очевидцы в беседе с 360.ru рассказали, что мужчина врезался головой в мостик, который стоял на сваях.

По данным источника, все произошло в ЖК «Испанские кварталы». Дворник на большой скорости влетел в конструкцию и получил несовместимые с жизнью травмы, он сломал шею.

«Я думаю, он залетел под него, а головой врезался в сам мостик. Мостик стоит на сваях. Это как разбежаться — и головой об стену», — высказался местный житель.

Мужчина отметил, что с этой горки катаются дети, но выбирают более безопасное место. А местная жительница призвала закрыть к ней доступ.

«Горки действительно очень опасны и соблазнительны, особенно для детей. Лучше, конечно, закрыть к ним доступ», – сказала она.

По информации mk.ru, 31-летний уроженец Таджикистана был не один, а в компании приятелей. Он скатился с горки на спор. Ограждение мужчина видел, но рассчитывал проскочить под ним. Очевидцы вызвали сотрудников скорой помощи, но смерть наступила мгновенно.

Отмечается, что жители после случившегося направили жалобу в управляющую компанию. На следующий день горку засыпали песком.

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