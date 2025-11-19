В Красногорске врачи извлекли стакан из прямой кишки 42-летнего пациента. Об этом сообщает Telegram-канал Осторожно, Москва.

По информации источника, мужчина попал в приемное отделение с жалобами на проблемы с самочувствием и пищеварением. Проведя обследование, врачи обнаружили у него инородное тело в прямой кишке. Пациент не смог ответить, как стакан попал в его организм.

«Без проведения разрезов нам удалось извлечь инородное тело из прямой кишки пациента. Операция заняла час – сложность заключалась в том, что стакан было трудно обхватить, а использование инструментов было сопряжено с риском его повреждения, что могло привести к серьезным последствиям», — рассказал заведующий хирургическим отделением больницы Дмитрий Жилкин.

Операция прошла без осложнений.

