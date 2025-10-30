В Москве врачи провели операцию женщине, у которой все органы находились в грудной клетке

Московские специалисты провели уникальную операцию женщине, у которой все органы оказались в грудной клетке. Об этом сообщает Telegram-канала РЕН ТВ | Новости.

Как стало известно, 77-летняя жительница столицы обратилась к врачам после того, как у нее появилась сильная одышка. Она думала, что у нее проблемы с сердцем.

Во время компьютерной томографии в медучреждении врачи обнаружили редкое анатомическое нарушение. Органы брюшной полости пенсионерки находились в ее грудной клетке. Было принято решение о хирургическом вмешательстве.

Операцию по возвращению органов на место хирурги провели с помощью робота-ассистента, рассказали каналу в пресс-службе Сеченовского университета. Процедура прошла успешно. Через четыре небольших прокола медики восстановили нормальное расположение органов женщины.

Сообщается, что пациентка быстро восстанавливается и в скором времени даже собирается на лыжную прогулку.

