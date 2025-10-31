Прошла через все тело и чудом не повредила крупные сосуды: врачи достали 25-сантиметровую трубу из россиянина

В Чувашии врачи спасли мужчину, который упал на 25-сантиметровую трубу. Она вонзилась в россиянина при падении в погреб. С арматурой в теле пострадавший проходил три дня, передает региональный минздрав в своем Telegram-канале.

Мужчина упал в погреб, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Несмотря на тяжесть травмы, хозяин дома обратился за помощью не сразу. После осмотра пациента с трубой в теле врачи отправили его на операцию.

Из жителя Чувашии извлекли металлический отрезок. Разрыв забрюшинного отдела двенадцатиперстной кишки, полученный при падении, впоследствии был ушит врачами.

«Во-первых, труба чудом прошла через все тело и не повредила крупные сосуды и другие органы, кроме 12-перстной кишки. Во-вторых, несмотря на позднее обращение, рана зажила без развития осложнений», — сообщили в минздраве.

Спустя две недели мужчину выписали из больницы. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее в Москве врачи помогли женщине, у которой все органы находились в грудной клетке. Они провели операцию по возвращению их на место.