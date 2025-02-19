В Краснодарском крае школьника ранили ножом-визиткой на перемене

В Темрюке Краснодарского края шестиклассника ранили ножом-визиткой. Об этом пишет Telegram-канал Kub Mash.

По информации источника, ЧП произошло на перемене в одной из местных школ. У несовершеннолетнего был с собой складной нож, который он купил на маркетплейсе.

В администрации учебного заведения рассказали, что один школьник облокотился на парту, а его товарищ якобы случайно нажал на механизм. В результате лезвие попало мальчику в живот.

После инцидента шестиклассник был госпитализирован. Медики наложили швы на рану.

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