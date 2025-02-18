Ожоги кистей рук первой и второй степени: школьница ушла из дома, обвинив мать в избиении раскаленной плойкой

Прокуратура в Санкт-Петербурге организовала проверку из-за истязания 15-летней школьницы. Девушка обвинила мать в избиении раскаленной плойкой, передает «Фонтанка».

Пострадавшая рассказала правоохранителям, что происходит в ее семье. По словам школьницы, она, брат и мама проживают в коммунальной квартире. Отношения девушки с родителем складываются не самым лучшим образом. Несовершеннолетняя пожаловалась, что подвергается домашнему насилию не в первый раз.

Случай с плойкой произошел недавно. Женщина избила дочь раскаленным предметом за то, что она не проконтролировала выполнение домашнего задания младшим братом. После такого девушка ушла на время к подруге. Затем обо всем узнали стражи порядка.

В больнице у пострадавшей зафиксировали ожоги кистей рук первой и второй степени. Сейчас она находится в социальном учреждении.

Ранее в Кузбассе матери дали 3 года колонии за издевательство над полуторагодовалой дочкой. Она держала девочку в сундуке.