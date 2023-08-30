В Краснодарском крае ревнивец не сдержался и облил экс-возлюбленную кислотой

В Краснодарском крае мужчина напал на экс-возлюбленную и облил ее кислотой. Об этом сообщает Telegram-канал ГУ МВД России по региону.

Все произошло 30 августа. 21-летнюю пострадавшую госпитализировали с химическими ожогами.

Стражи правопорядка быстро задержали злоумышленника. Им оказался приезжий из Иркусткой области, который уже несколько раз был судим. Сам мужчина объясняет свой поступок обыкновенной ревностью.

Похожий случай произошел в Индии. Молодой человек облил девушку кислотой после просмотра фильма. К преступлению он готовился неделю. Оказалось, что подруга игнорировала его сообщения и звонки, и он решил таким образом ей отомстить.

Ранее мы писали, что в Москве мужчина, будучи пьяным, убил супругу гантелей весом пять килограммов и попытался сбежать. Однако полицейские нашли злоумышленника и задержали его.