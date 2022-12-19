Индиец облил подругу кислотой, вдохновившись сценой из фильма

В Индии, в Нью-Дели, молодой человек облил девушку кислотой после просмотра фильма. На допросе он признался, что готовился к преступлению около недели.

20-летний Сачин Арора решил отомстить 17-летней подруге за то, что та игнорировала его сообщения и не отвечала на звонки. Помочь с осуществлением плана, который повторял сцену из фильма, он попросил друзей - Харшита Аггарвала и Вирендера Сингха. Молодой человек заказал кислоту и указал адрес доставки, который находился далеко от его дома, чтобы снять с себя подозрения. Также в качестве меры предосторожности он заклеил номерной знак на мотоцикле, на котором приехал к своей жертве. Позже Сингха отвез его транспортное средство и телефон в другое место.

Но несмотря на все приготовления и попытки скрыть свою причастность к преступлению, Сачина Арору все равно быстро нашли. После нападения его практически сразу вычислили и арестовали. На допросе юноша признался, что решил облить подругу кислотой после просмотра фильма. Сейчас трое друзей находятся в тюрьме до вынесения им обвинений.

Жертву Ароры доставили в больницу. Ее состояние оценивается как стабильное. Кислота попала на лицо и левую руку девушки. Она плохо видит одним глазом, и все еще сохраняется сильный отек. Врачи настроены оптимистично и говорят, что зрение индианки восстановится.

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