Убил гантелей и сбежал: в Москве задержали мужчину, жестоко расправившегося с женой

Житель Балашихи убил жену гантелей и попытался сбежать, об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным журналистов, вызов в правоохранительные органы поступил 28 августа. В полицию обратилась женщина, которая обнаружила тело в доме на Береговой улице.

«44-летняя женщина погибла от сильного удара по голове. Рядом с телом была обнаружена одна гантеля весом 5 кг со следами крови», – сообщил источник.

Соседи рассказали, что муж убитой женщины сбежал с места преступления. Однако мужчину быстро нашли, сейчас он задержан и дает показания.

«После совершенного преступления мужчина покинул квартиру. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий местонахождение подозреваемого было установлено, он задержан сотрудниками правоохранительных органов», – заявили в пресс-службе Следственного комитета.

Как выяснилось, мужчина в тот вечер сильно выпил и совершил убийство в состоянии алкогольного опьянения. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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